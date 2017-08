Kompany heeft er veel zin in

De Rode Duivels komen donderdagavond in Luik in actie tegen het kleine Gibraltar. Zondag volgt een uitmatch tegen Griekenland.





Roberto Martinez kan op Vincent Kompany rekenen. "Fysiek voel ik me top. Ik heb alle trainingen meegedaan in de voorbereiding en speelde tot dusver elke wedstrijd", aldus Kompany op de persconferentie woensdag. Ik wil dan ook plezier maken op het veld met de Rode Duivels. Wat ik na het WK 2018 zal doen? Dat zien we dan wel.""We moeten donderdag vertrouwen tanken om zo door te gaan naar Griekenland. Dat wordt een heel moeilijke wedstrijd."De Rode Duivels kunnen zonder extra kopzorgen aan de twee WK-voorondematchen beginnen. De discussie over de WK-premies is afgerond."Ik ben blij dat dit achter de rug is", merkt Kompany op. "Nu kunnen we gaan werken aan een positief verhaal."