Van Rhijn trapt na naar Club Brugge

Club Brugge maakte Ricardo van Rhijn dat hij uit moest kijken naar een andere ploeg. De rechtsachter trekt naar AZ, waar John van den Brom trainer is. Op huurbasis.

De Nederlandse verdediger kijkt niet met een goed gevoel terug op zijn seizoen bij Club Brugge."Ik ben goed begonnen bij Brugge en kreeg toen te maken met een blessure", zegt van Rhijn tegen FOX Sports. "Ik heb het seizoen niet afgesloten zoals ik graag had gewild. Uiteindelijk ging ik vol goede moed richting de training van het eerste seizoen. Helaas was ik daar niet heel erg welkom. Dan word je al snel ongelukkig.""Ruzie? Wat mij betreft niet. Andersom leek het wel een beetje zo. De exacte reden kan ik je niet vertellen, anders had ik dat gedaan. De dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Dat was absoluut niet fijn. Daarom ben ik extra blij dat ik weer lekker in Nederland ben."