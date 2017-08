Na Nainggolan ook geen Fellaini

Roberto Martinez nam Radja Nainggolan niet in zijn selectie op voor de WK-voorrondematchen tegen Gibraltar en Griekenland. Marouane Fellaini werd in de elf verwacht. Maar die valt ook weg op het middenveld!



De Rode Duivel van Manchester United kampt met een blessure en doet zeker niet mee tegen het kleine Gibraltar. De kans is dus groot dat Steven Defour aan de aftrap zal komen, in een uitverkocht Sclessin, waar hij jaren in het shirt van Standard speelde.Of Fellaini mee kan strijden tegen de Grieken, zondag in Athene, is nog niet duidelijk.