Marc Coucke verklapt laatste transferplannen KV Oostende

KV Oostende prijkt met 0 op 15 helemaal onderaan in de Pro League. Clubs storten zich dan vaak nog verwoed op de transfermarkt.



Een aantal spelers zijn nog bezig met een uitgaande transfer. Op inkomend vlak hoeft er in de laatste rechte lijn van de zomermercato niet veel verwacht worden.



Na Zinho Gano (Waasland-Beveren) en Aleksandard Bjelica (KV Mechelen) komt er mogelijk niemand meer bij.



"Na de komst van deze twee spelers is de kern evenwichtig samengesteld. Verwacht dus niet te veel meer van Oostende tijdens het slot van deze transferperiode", tweet voorzitter Marc Coucke.



"Luc Devroe, Yves Vanderhaeghe en ikzelf staan constant in contact. Ook de spelers hebben allemaal spontaan hun vertrouwen in de groep en de staf herhaald. Het is dus veel rustiger dan sommige artikels doen uitschijnen."



DC