Thibaut Courtois laatste seizoen bij Chelsea?

Thibaut Courtois won met Chelsea de landstitel en kan zich dit seizoen in de Champions League tonen. Volgens Kristof Terreur van HLN is de kans groot dat Courtois op termijn ploegmaat wordt van Neymar.





Paris Saint-Germain zou de Rode Duivel graag naar het Parc des Princes willen halen. Na de monstertransfer van Neymar moet PSG echter uitkijken om niet in te problemen te komen met de Financial Fair Play.Maar Courtois zou na dit seizoen een prioriteit worden voor de Franse topclub, waar Thomas Meunier bezig is aan zijn tweede seizoen.Courtois ligt tot 30 juni 2019 onder contract op Stamford Bridge. Als die situatie niet wijzigt, zal Chelsea volgende zomer wel mee moeten werken aan een transfer."PSG is in contact met de zaakwaarnemer van Thibaut Courtois", tweet Kristof Terreur. "PSG verwacht dat Courtois een overgang bespreekbaar acht."