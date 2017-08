Bang afwachten voor verdediger Antwerp

Steve Colpaert kwam een keer voor de Rode Duivels uit en pikte 266 wedstrijden in de Pro League mee. Na de promotie en de koerswijziging - met Luciano D'Onofrio en Laszlo Blni - verdween Colpaert echter uit beeld. Raakt hij nog weg of moet hij nog maanden met de B-kern meetrainen?

De voormalige profspeler van FC Brussels en Zulte Waregem ligt nog drie jaar onder contract! De transferdeadline nadert met rasse schreden."Dit is zeker geen leuke periode", bekent de centrale verdediger bij Sporza. "Maar ik heb nog een contract van drie jaar en heb gelukkig nog die zekerheid. Ik hoef me dus niet echt zorgen te maken. Ik wacht wel op een nieuwe uitdaging en hopelijk komt die er snel."De klok tikt echter onverbiddelijk verder. Op 31 augustus, klokslag middernacht, is het afgelopen."Ik weet ook dat de kernen al redelijk vol zitten en dat de uren wegtikken, waardoor het moeilijk wordt om nog iets te vinden. Mijn manager en ik lezen ook waar er spelers ontbreken en communiceren per sms", legt Colpaert uit. "Hij doet de connectie tussen de club en de speler. Hij doet zijn uiterste best om een oplossing te vinden."