Junior Edmilson naar Franse club?

FC Metz dacht aan Mathieu Dossevi. De Franse club zou op de slotdag van de zomermercato echter voluit voor Junior Edmilson gaan. Ze brachten al een bod uit voor de Braziliaanse Belg.



Junior Edmilson Paulo da Silva (23) genoot zijn jeugdopleiding bij Seraing, Hoei en Standard. Hij moest in 2012 weg bij Standard en kreeg wel een kans bij STVV. In januari 2016 gingen AA Gent en Standard voor de flankaanvaller. Hij ligt tot midden 2020 onder contract bij de Rouches.



Hij zou bij FC Metz ploegmaat worden van Eiji Kawashima, die bij Lierse en Standard onder de lat stond.



FC Metz is na vier speeldagen nog puntenloos in de Ligue 1. De 57-jarige Fransman Philippe Hinschberger is er trainer, sinds december 2015.