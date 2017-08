Kroatische aanvaller naar Standard?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Duje Cop kan op de slotdag van de zomermercato een contract tekenen bij Standard. Italiaanse bronnen hebben het over een transfersom van drie miljoen euro.



De 27-jarige Kroatische spits belandde via Nacional Madeira, Hajduk Split en Dinamo Zagreb bij Cagliari. Na een seizoen bij FC Malaga en Sporting Gijon keerde hij terug naar Cagliari.



Cop was in de Primera Division goed voor zeven (Malaga) en negen (Gijon) doelpunten. Bij Cagliari bleef hij in 2014/2015 op vier treffers steken in de Serie A.



Hij kwam tien keer voor de nationale ploeg uit. Duje Cop is 1m85 groot.