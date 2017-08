Denswil nog weg bij Club Brugge op Deadline Day?

Club Brugge haalde er Jordy Clasie bij en zou nog wat overbodige spelers kwijt willen spelen. Maar misschien vertrekt er ook nog een basispion!



Volgens HLN zou Brighton & Hove Albion Stefano Denswil willen huren, inclusief een aankoopoptie. De 24-jarige Nederlander kwam eerder in beeld bij onder meer Hamburger SV. Denswil ligt nog tot midden 2020 onder contract in het Jan Breydelstadion.Brighton plukte José Izquierdo weg bij Club Brugge voor 18 miljoen euro. Goed voor een nieuw clubrecord.Club Brugge zit nu zonder Europees voetbal en telt een te ruime kern. Bij een vertrek van Stefano Denswil zou Ivan Leko centraal achteraan nog kunnen beschikken over Benoît Poulain, Saulo Decarli, German Mera, Brandon Mechele en youngster Erhan Masovic.