Franse middenvelder nog naar Anderlecht?

Blijft Leander Dendoncker of zwaait hij toch nog af bij Anderlecht? Er zou stevige interesse zijn van Monaco maar dan moet Fabinho eerst vertrekken. Volgens het Franse Sports Ouest is een speler van Lorient in beeld als vervanger.





[#MERCATO ⚠️] Selon @sports_ouest, Anderlecht est intéressé par le joueur et pourrait soumettre une offre ce jeudi. pic.twitter.com/7V2lfm8tsM — Merlux 🐟 (@FCLeMerlux) 30 augustus 2017

De 32-jarige middenvelder speelde bij Rennes, Portsmouth, Lorient, Olympique Lyon en sinds vorig seizoen opnieuw Lorient. Daar is hij een van de leiders op het middenveld. Als meest verdedigende speler zet hij de lijnen van het team uit en stuurt bij waar nodig.Mvuemba (1m72) zou bij Lorient goed zijn voor een jaarloon van 750.000 euro. Hij ligt er nog een jaar onder contract en zou dus voor een lage transferprijs overgenomen kunnen worden. Zo hoopt RSC Anderlecht het talent van Dendoncker te vervangen met de ervaring van Mvuemba.De ervaren rechtsvoetige middenvelder kwam in zijn jonge jaren ook vier keer voor de Franse U21 uit.