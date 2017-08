Landry Dimata: "Gaat goed in Duitsland"

Wolfsburg plukte Landry Dimata weg bij KV Oostende. De 19-jarige aanvaller kreeg zijn eerste basisplaats al afgelopen weekend.



"Het gaat goed in Duitsland: een nieuw begin, een nieuwe club, een nieuwe cultuur. Ik hoop dat het zo blijft duren. De Duitse cultuur? Laat me zeggen dat ik voor het voetbal naar Duitsland ben getrokken", lacht Dimata bij Sporza.



"Alles verloopt strikt en professioneel. Het grote verschil met de Belgische competitie? De intensiteit en het tempo. Op dit moment zit ik alleen in Duitsland, zo kan ik me beter concentreren. Als ik zeker ben van een basisplaats, kan ik kijken hoe ik me kan organiseren."



Dimata tekende een contract tot medio 2022 bij de Duitsers.



MK