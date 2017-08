Verdediger Antwerp naar 1B'er

Maxime Biset is officieel een speler van KVC Westerlo. De centrale verdediger moest op de Bosuil meetrainen met de B-kern.



Antwerp FC maakte de overgang bekend via het officiële clubkanaal. Biset streek in de zomer van 2015 neer bij de Great Old. Voordien was hij bij KV Mechelen actief.



"Maxime Biset arriveerde in de zomer van 2015 op de club en zorgde samen met zijn ploeggenoten voor de kampioenstitel van vorig seizoen. Alles opgeteld speelde hij 79 wedstrijden voor de Great Old, waarvan 49 in de competitie. Zijn goal in de bekerwedstrijd op KV Oostende zal ons altijd bij blijven, net als zijn voorbeeldige inzet en groepsgeest op training en daarbuiten. We wensen Maxime het allerbeste toe bij zijn nieuw avontuur", aldus Antwerp FC via het officiële clubkanaal.









MK