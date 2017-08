KV Mechelen mogelijk verlost van verdediger

Bij KV Mechelen rekenen ze dit seizoen niet op Laurens Paulussen. De 27-jarige rechtsback zou op weg zijn naar de Nederlandse Eredivisie.



Zo weet Het Nieuwsblad dat Paulussen aan het testen is bij de Nederlandse eersteklasser Roda JC. Paulussen streek in de zomer van 2014 neer bij KV Mechelen nadat hij transfervrij overkwam van KVC Westerlo.



Voordien was hij nog actief bij Germinal Beerschot, KV Waasland, KV Mechelen en Waasland-Beveren.



MK