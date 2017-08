Lierse-keeper op weg naar eersteklasser?

Mike Vanhamel behoort bij Lierse tot de sterkhouders. De 27-jarige doelman komt nu in beeld bij KV Oostende, dat rekening houdt met een vertrek van Silvio Proto.

Als Proto vertrekt, krijgt William Dutoit er een nieuwe concurrent bij. Ludovic Butelle is een optie. De Franse keeper belandde bij Club Brugge op een zijspoor. Maar Butelle is een prijzige optie.Zo komt ook Mike Vanhamel als optie naar voor bij de Kustjongens. De Elsenaar is bezig aan zijn tweede seizoen bij Lierse.Vanhamel is een jeugdproduct van OHL, Anderlecht en Sporting Charleroi. Hij was prof bij OHL, Le Havre, Westerlo, Laval, NEC en White Star Brussel.