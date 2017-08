Club Brugge wil plots niet meer meewerken aan transfer Denswil

Stefano Denswil kon José Izquierdo naar Brighton & Hove Albion volgen. Maar The Seagulls dachten aan een huurcontract met koopoptie.





De Nederlandse verdediger mocht het Kanaal oversteken om medische testen af te leggen bij Brighton. Er viel dus te praten over een transfer, op het ultieme einde van de zomermercato.Maar Club Brugge wijzigde van koers. "Omwille van de langer dan verwachte onbeschikbaarheid van Benoît Poulain, zijn de onderhandelingen tussen Club en Brighton betreffende een overgang van Denswil stopgezet", meldt blauw-zwart op zijn clubwebsite.En dus blijft Stefano Denswil noch minstens vier maanden bij Club Brugge. De 24-jarige voormalige Ajacied ligt nog tot midden 2020 onder contract."Ik stond open voor gesprekken met andere ploegen. Daarom ben ik ook afgereisd naar Brighton", reageert de linksvoetige verdediger."Het blijft mijn ambitie om ooit de opstap te maken naar een hoger niveau. Alleen moeten alle partijen zich daar in kunnen vinden, wat nu niet het geval was.""Ik heb nog een langdurige overeenkomst bij Club en heb het hier sinds mijn komst steeds erg naar mijn zin. Morgen sta ik opnieuw op het trainingsveld in Brugge en daar zal ook mijn volledige focus naartoe gaan."