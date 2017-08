Lokeren shopt bij Waasland-Beveren

© www.voetbalbelgie.be - DC

Julian Michel ruilt de Freethiel voor Daknam. De Franse middenvelder kwam bij Waasland-Beveren minder aan spelen toe en hoopt op andere tijden in het shirt van rivaal Sporting Lokeren.



De 25-jarige middenvelder maakte in juli de overstap van Excel Moeskroen naar Waasland-Beveren. Daar hoorde een contract voor drie jaar bij. Enkele maanden later volgt al een nieuwe transfer.