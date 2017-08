OFFICIEEL: Vanhamel ruilt Lierse voor Oostende

Mike Vanhamel tekende in mei een nieuw contract, voor vijf jaar, bij Lierse. Met de heisa rond Silvio Proto klopte KV Oostende echter in Lier aan. Zowel de clubleiding als Vanhamel konden zich vinden in dat verhaal.

"We hebben met Lierse een schitterend jaar achter de rug, waarin we net niet promoveerden", stelt Mike Vanhamel via het clubkanaal. "Dan moeten er zaken gebeuren om financieel en sportief te blijven bestaan. Ik denk dat mijn tranfersom welgekomen is voor Lierse."Vanhamel tekende een driejarig contract bij KV Oostende. "Het sportieve project dat KV Oostende voor ogen heeft, spreekt mij zeer aan", aldus de doelman.