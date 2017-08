OFFICIEEL Anderlecht heeft verdedigende versterking beet

U kon het hier gisteren al lezen maar nu is het ook echt 100% officieel: Josué Sá verruilt Vitoria Guimaraes voor RSC Anderlecht. De Portugees moet de concurrentie aangaan met Uros Spajic en Kara Mbodj.



Josué Sá staat gekend als een uitvoetballende verdediger die ook behoorlijk snel is. Met die snelheid kan hij meermaals een aanvaller terughalen als die doorgebroken is. Een eigenschap die er in de centrale verdediging bij RSC Anderlecht nog niet te vinden was.



De Portugees tekent voor 4 jaar en toonde zich alvast ambitieus. Hij wilt opnieuw voor het kampioenschap gaan en ook in de Champions League een goed figuur slaan.



In een interview met RSCAtv stelde de nieuwe aanwinst zich voor aan het Anderlecht-publiek:





AP