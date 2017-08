OFFICIEEL: Standard ziet twee sterkhouders vertrekken

Op de slotdag van de zomermercato heeft Standard afscheid genomen van een aantal spelers. Eerder al vandaag raakte bekend dat Mathieu Dossevi en Jean-François Gillet de club verlaten. Ook Benito Raman en Ishak Belfodil strikten een transfer.



Benito Raman gaat op huurbasis aan de slag bij de Duitse tweedeklasser Fortuna Düsseldorf, er werd ook een aankoopoptie opgenomen. De 22-jarige Raman streek in de zomer van 2016 neer op Sclessin.



Ook Ishak Belfodil trekt naar een Duitse ploeg. Hij gaat in de Bundesliga aan de slag bij Werder Bremen. De 25-jarige Algerijn wordt net als Raman uitgeleend, maar ook Werder Bremen bedong een aankoopoptie. Net als Benito Raman was Belfodil nog maar een seizoen actief bij de Rouches.









MK