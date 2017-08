Mmaee haalt uit naar Standard-trainer Sa Pinto

Ryan Mmaee wordt door Standard uitgeleend aan Waasland-Beveren. De 19-jarige aanvaller kreeg wel nog een contractverlenging op Sclessin aangeboden, die hij ondertekende. Mmaee hoopt op speelkansen op de Freethiel. Bij Standard rekende Sa Pinto niet op hem.



"Enkele weken terug had ik een discussie met hem, de voorbije weken hadden we nog drie gesprekken. Daaruit bleek dat ik niet meer op veel speelminuten moest rekenen", aldus Mmaee tegenover Het Nieuwsblad.



"Hij moet Play-off 1 halen, waardoor hij liever kiest voor ervaring. Voor de jeugd was er dus geen plaats. De voorzitter en sportief directeur hebben nog steeds veel vertrouwen in me. Het is meer de trainer die me niet liet spelen, niet het bestuur."



"Verschillende clubs uit België en Nederland toonden interesse, maar het gesprek met Clement heeft me overtuigd. Hier krijgt de jeugd wel kansen."



