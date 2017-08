OFFICIEEL: Twee spelers verlaten Sporting Lokeren

U kon eerder al op Voetbalbelgie.be lezen dat Luciano Slagveer en Koen Persoons Sporting Lokeren zouden verlaten. Beide uitgaande transfers zijn nu ook officieel.



De 23-jarige Luciano Slagveer kwam deze zomer transfervrij over van het Nederlandse Heerenveen. Bij de Waaslanders lijkt hij echter niet op al te veel speelminuten te moeten rekenen. Hij gaat tot het einde van het seizoen op huurbasis aan de slag bij FC Twente.



"Ik ben blij met deze overgang naar FC Twente. Een mooie club, met een topstadion en luidruchtige supporters", aldus Slagveer via het officiële clubkanaal. "Daar krijg ik een warm gevoel bij. Begin deze zomer heb ik de stap gemaakt naar Lokeren, maar in de eerste maanden is het in België niet geworden wat ik ervan had verwacht. Na de trainerswissel zou ik minder kans maken om te spelen en dat hoop ik hier bij FC Twente wel te realiseren. Ik wil mijzelf hier bewijzen en presteren met het elftal." Slagveer ligt nog tot medio 2020 onder contract op Daknam.



Koen Persoons tekende een eenjarig contract met optie op nog een jaar bij het ambitieuze Oud-Heverlee Leuven dat in 1B uitkomt. De 34-jarige middenvelder was sinds 2010 actief bij de Waaslanders.





MK