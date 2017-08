OFFICIEEL: Silvio Proto weg bij KV Oostende

Het avontuur van Silvio Proto bij KV Oostende is na iets meer dan een seizoen al afgelopen. De 34-jarige doelman wou graag naar Olympiakos Piraeus, waar hij terug met Besnik Hasi kon samenwerken. Die transfer kwam er ook ook.



Silvio Proto tekende vorige zomer een driejarig contract bij KV Oostende. Een project op lange termijn. Maar Proto kon niet weerstaan aan de lokroep van Besnik Hasi, die deze zomer al Mehdi Carcela, Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Bjorn Engels naar Olympiakos loodste.



Olympiakos kwalificeerde zich voor de groepsfase in de Champions League. Dat speelde mee in de keuze van Silvio Proto. Binnenkort wachten duels tegen FC Barcelona en Juventus.



Proto is toe aan zijn eerste buitenlands avontuur, na passages bij La Louvière, Germinal Beerschot, RSC Anderlecht en Oostende.

