OFFICIEEL: Nieuwkomer Club Brugge naar STVV

© www.voetbalbelgie.be - TB

Club Brugge nam Elton Acolatse van KVC Westerlo over. Maar Ivan Leko deed nog geen beroep op zijn diensten. Acolatse doet het seizoen uit bij STVV.



De Kanaries nemen de voormalige Ajacied op huurbasis over. Bij Westerlo was hij goed voor zes doelpunten in 29 officiële wedstrijden.