STVV haalt talent weg in Eerste Klasse B

© www.voetbalbelgie.be - DC

Op de slotdag van de zomermercato haalde STVV Yassine Salah weg bij Union St-Gilloise. Op huurbasis.



De Marokkaanse aanvaller viel vorig seizoen vier keer in, wat goed was voor negentig minuten. Dit seizoen zat hij drie keer op de bank zonder in te vallen.