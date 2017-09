Rode Duivels bijna zeker van deelname WK 2018

© www.voetbalbelgie.be - DC

Eden Hazard en zijn ploegmaten stuurden Gibraltar met 9-0 wandelen. Estland en Cyprus verrasten tegen Griekenland en Cyprus. Zo staan de Rode Duivels met anderhalf been op het WK 2018 in Rusland. Bij een gelijkspel zondag in Griekenland is de kwalificatie een feit.



Griekenland, Bosnië-Herzegovina en Cyprus strijden in groep H om de tweede plek, die mogelijk recht geeft op het spelen van play-offs.



De Grieken hebben de beste papieren voor de tweede plaats, maar morsten dure punten in eigen huis tegen Estland. Lichtpuntje was dat naaste belager Bosnië-Herzegovina zich verslikte in Cyprus (3-2), dat daardoor ook in de race is voor een ticket voor de play-offs.



Bosnië-Herzegovina kreeg op Cyprus een enorme tik te verwerken. Tot een klein half uur voor het eindsignaal leek er geen vuiltje aan de lucht. Toni Sunjic en Edin Visca hadden de bezoekers aan een 0-2 voorsprong geholpen. Met een overwinning zou Bosnië over Griekenland heengaan, maar in de laatste 25 minuten maakten Dimitris Christofi en Vincent Laban maakten de achterstand ongedaan. Pierous Sotiriou maakte de stunt compleet: 3-2.



Griekenland heeft met nog drie wedstrijden op het programma twee punten meer dan Bosnië, Cyprus volgt op drie punten. Alle landen spelen nog tegen België, dat zes punten meer heeft dan Griekenland.