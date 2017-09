Mogi Bayat schoot Silvio Proto te hulp

Silvio Proto wou naar Olympiakos, KV Oostende wou meewerken als de Grieken een transfersom zouden betalen, Olympiakos dacht aan een vrije transfer. Proto slingerde wat verwijten naar Marc Coucke en vloog naar de B-kern. Zijn transfer kwam er toch nog. Met dank aan een andere zaakwaarnemer.

Happy to join @olympiacos_org 😃😃😃. Thank you @BayatMogi you are definitly The BOSS pic.twitter.com/Uq8cQsMXT7 — Silvio Proto (@Silvio_Proto1) 31 augustus 2017

De voormalige Rode Duivel had Jacques Liechtenstein en Bernt Evens als makelaars. Volgens Het Laatste Nieuws schoot Mogi Bayat Silvio Proto te hulp.Bayat wist Olympiakos Piraeus te overtuigen ongeveer anderhalf miljoen euro op tafel te gooien. En zo kan Silvio Proto aan zijn eerste avontuur in een andere competitie beginnen.Niet alleen Silvio Protoin dit verhaal. KV Oostende legde de doelman transfervrij vast en vangt een mooie transfersom. Mogi Bayat is ook een, want hij heeft er weer een klant bij. De vorige makelaars van Proto zijn de grote verliezers in deze historie.