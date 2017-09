Refaelov nog weg bij Club Brugge?

© www.voetbalbelgie.be - DC

De Belgische transfermarkt sloot donderdagavond om middernacht af. Maar in een aantal andere voetballanden zijn er wel nog transfers mogelijk. Lior Refaelov kan nog weg.



Israëlische media melden dat Maccabi Tel Aviv de 31-jarige offensieve middenvelder terug naar zijn moederland wil halen. De voormalige speler van Maccabi Häifa zou een transfer niet uitsluiten. Refaelov zou voor anderhalf miljoen euro kunnen vertrekken.



De ransfermarkt in Israël is nog vier dagen open. Zowel Refaelov als Club krijgen dus nog wat tijd om de knoop door te hakken.