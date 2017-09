Nieuw transferrecord in Nederland: 648 deals

Het was ook in het Nederlandse profvoetbal een komen en gaan van spelers afgelopen zomer. Liefst 648 spelers kwamen of vertrokken. Een nieuw record.



In 2013 noteerde de KNVB 471 transfers. Dat ging jaar na jaar omhoog, naar 582 in 2016. En dit jaar kwam er een gevoelige stijging bij, naar 648 deals.



De meeste spelers (249) maakten een binnenlandse transfers, 232 kozen voor een buitenlands avontuur en 167 kwamen van het buitenland naar Nederland. 80 spelers verruilden op Deadline Day nog van club.



DC