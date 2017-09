Martinez: "Match tegen Grieken is prima waardemeter"

Na de vlotte thuiszege tegen Gibraltar wacht zondag de lastige trip naar Griekenland. Bondscoach Roberto Martinez blikt vooruit.



"Die match wordt een prima waardemeter", analyseert Roberto Martinez bij Sporza. "De Grieken voetballen met een groot strijdershart en ik voorspel dat ze nu minder defensief voor de dag zullen komen dan in Brussel (1-1)."



"Wij zullen met de juiste ingesteldheid aan de match moeten beginnen in een allicht vijandige sfeer. Wat we niet zullen doen, is focussen op een gelijkspel, want dat is risicovol. Wij gaan voor winst."







MK