Dendoncker krijgt verbeterd contract

Leander Dendoncker zag een transfer naar een hoger aangeschreven competitie zitten. Maar de Rode Duivel raakte niet weg. Bij Anderlecht is hij nog meer dan welkom.



"Als hij terugkomt van de nationale ploeg gaan we als volwassen mensen rond de tafel zitten", stelt Herman Van Holsbeeck bij VTM Stadion.



Dendoncker had duidelijk last van de transferperikelen. Zijn prestaties leden er sterk onder.



"We gaan alvast proberen om Leander terug op het niveau te krijgen waarop hij vorig seizoen speelde. Een goed gesprek kan veel oplossen."



DC