Biset teleurgesteld in Antwerp FC

Maxime Biset kreeg bij Antwerp te horen dat hij moest uitkijken naar een andere club. Dat werd Westerlo. De centrale verdediger is teleurgesteld in de gang van zaken bij de Great Old.

"Het plan was om met Antwerp in 1A aan te treden, dat is anders gelopen. Jammer genoeg werd er heel laat gecommuniceerd dat ik mocht vertrekken. Op dat moment hadden de meeste ploegen voor mijn positie al een vaste waarde aangetrokken", vertelt hij in Gazet Van Antwerpen.Westerlo kan op een nieuwkomer met honger rekenen. Biset wil zich tonen, dat het niet nog gedaan is."Op die manier wil ik mezelf scherp houden. Er wordt voortdurend gezegd dat oudere spelers te mijden zijn. Spelen we een goede wedstrijd, dan hebben we ervaring. Na een mindere match zijn we versleten. Kijk naar Nicolas Lombaerts, dat is toch nog altijd een goede voetballer. Door maar voor één seizoen te tekenen, wil ik een signaal geven. Ik ben nog bereid om in mijn carrière te investeren."