VRT-journalist ziet nog pijnpunten bij Anderlecht

Anderlecht bleef tot de laatste dag actief op de transfermarkt. Volgens Herman Van Holsbeeck is het nu aan de trainer en de spelers. De kern zou nu voldoende gestoffeerd zijn voor de titelstrijd en de groepsfase in de Champions League.

Maar er is die 5 op 15 in de reguliere competitie. "Kums en Sels zijn sowieso heel goede transfers. Anderlecht heeft Gent de loef afgestoken met de transfer van Kums. Van Onyekuru heb ik hoge verwachtingen", stelt Eddy Demarez bij Sporza."Teodorczyk is er nog en is een beetje een vraagteken. Dendoncker blijft nog minstens een half jaar, maar is professioneel genoeg en zal geen keet schoppen.""Paars-wit is zeker niet verzwakt, al ontbreekt er achteraan nog altijd een goed uitvoetballende centrale verdediger. Maar de grote vraag bij Anderlecht is de trainer. Het is dezelfde situatie als vorig jaar, maar toen waren de resultaten er."