Eden Hazard vreest voor Griekse schoppers

Als de Rode Duivels een punt pakken in Athene is de kwalificatie voor het WK 2018 in Rusland een feit. Een gemakkelijke klus wordt het niet.



Eden Hazard vierde tegen Gibraltar zijn terugkeer. De nummer tien dolde met zijn tegenstanders. Griekenland belooft een heel ander verhaal te worden.



"Ik moet eerlijk toegeven dat ik wat bang ben voor die agressieve Grieken. Er zullen veel schoppen uitgedeeld worden... We zien wel", klinkt het bij HLN.



"We gaan er in elk geval alles aan doen om ons daar te kwalificeren voor het WK."