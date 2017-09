Van Holsbeeck: "Ik bracht meer dan 100 miljoen op"

© www.voetbalbelgie.be - DC

Dat Anderlecht Isaac Kiese Thelin definitief overnam van Bordeaux, om het uit te lenen aan Waasland-Beveren, dat vindt een groot deel van de aanhang vreemd. Thelin kreeg immers speelkansen en toonde weinig goeds.



En zo kwam ook Herman Van Holsbeeck onder vuur te liggen. De manager van Anderlecht trapt de bal terug.



"We zullen binnen een paar jaar wel zien wie gelijk had. Het is niet dat we hier zomaar kopen om te kopen, we weten bij Anderlecht wat we doen", merkt Van Holsbeeck op.



"Een tijdje geleden kreeg ik een lijst onder de neus van managers die het meeste geld hebben opgebracht. De nummer één was een manager die meer dan 100 miljoen had opgebracht, dat was ik."