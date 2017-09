Racing Genk greep naast Belgische goalgetter

Bij OH Leuven en Lokeren liep hij weinig in de kijker, bij NAC Breda deed Cyriel Dessers dat wel. De 22-jarige spits scoorde 22 keer in de competitie en vlamde ook 7 keer raak in de beker. Racing Genk zag Dessers graag komen.

"Dimitri de Condé informeerde voor Racing Genk na de eindronde, maar we hadden ons woord gegeven aan Utrecht en daar hebben we ons aan gehouden", verklapt zaakwaarnemer Stijn Francis aan in Het Nieuwsblad."Clubs die in februari-maart komen voor een speler hebben een streepje voor omdat je weet dat die ploegen echt geïnteresseerd zijn en een plan hebben voor de speler."Dessers heeft de overstap naar FC Utrecht goed verteerd, met drie goals in drie wedstrijden.