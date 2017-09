Boskamp kritisch voor transferbeleid Club Brugge

Ook bij Club Brugge was het deze zomer een komen en gaan van spelers. De nieuwkomers Jérémy Perbet en Elton Acolatse trokken de deur al terug achter zich dicht. Verkocht of verhuurd. Johan Boskamp krijgt het er niet bepaald warm van.

"Het is toch een lachertje wat er op transfervlak nog allemaal gebeurd is? De kapitaalkrachtige clubs die slecht hebben ingekocht, kunnen in januari een nieuw elftal kopen", stelt Boskamp in Het Belang van Limburg."Het perfecte voorbeeld van het huidige systeem is dat gedoe rond Jérémy Perbet. Club Brugge haalt hem omdat twee andere jongens geblesseerd zijn, maar nu ze fit zijn, is hij alweer vertrokken naar Kortrijk. Wat is dat zeg? Dat Diaby en Wesley zouden genezen, wist je toch op voorhand?"Elton Acolatse kwam over van Westerlo en speelt nu op huurbasis bij STVV. "Ik vond het eerlijk gezegd vreemd dat Club Brugge hem kwam weghalen bij Westerlo. Je moet het verschil tussen de Nederlandse en Belgische competitie niet vergeten. Daar spelen ze man op man. Als je een keer je man voorbij bent, loop je zo door naar Moskou."