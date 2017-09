"Proto zette ongepast druk om transfer te forceren"

Na amper een seizoen bij KV Oostende tekende Silvio Proto een contract bij het Griekse Olympiakos. Voor de 34-jarige Proto is het zijn eerste buitenlandse club.



"Ik ben tevreden dat er gisteren een oplossing uit de bus kwam met respect voor alle partijen", zegt sportief directeur Luc Devroe bij Sporza. "Het was duidelijk dat Silvio absoluut wou vertrekken en dat zijn focus niet meer bij Oostende lag. Bovendien had hij zich de voorbije dagen echt onmogelijk gemaakt binnen de club. Hij zette ongepaste druk om zijn transfer te forceren. Bij KV Oostende staat geen enkele speler boven de club, dat kunnen we ten opzichte van onze supporters niet maken."



KVO haalde Lierse-doelman Mike Vanhamel om de concurrentie aan te gaan met William Dutoit.







MK