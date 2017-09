Sterkhouder Genk wil snel wedstrijdfit zijn

Zondag kunnen de Rode Duivels zich op het veld van Griekenland verzekeren van een WK-ticket. Bij de Grieken moeten ze het doen zonder Genk-spits Nikos Karelis. De 25-jarige aanvaller hersteld nog altijd van een gescheurde kruisband.



"De laatste acht maanden waren heel zwaar. Ik leverde elke dag een gevecht tegen mezelf. Nu gaat het de goeie richting uit en hoop ik snel weer wedstrijdfit te zijn. Ik wil binnen een week of twee, drie opnieuw aanpikken bij de groep", aldus Karelis in Het Belang van Limburg.



Karelis maakte vorig seizoen negen doelpunten in de Jupiler Pro League.



MK