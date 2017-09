"Club Brugge deed paar vreemde transfers"

De zomermercato is officieel afgerond. Club Brugge haalde een pak nieuwkomers in huis en zag met JosÚ Izquierdo en Bjorn Engels twee sterkhouders vertrekken. Analist Eddy Demarez schat de versterkingen van blauw-zwart in.

"Ik vind dat Club Brugge een paar vreemde transfers gedaan heeft. Ze halen Jordi Vanlerberghe, maar wanneer zal hij spelen?", vraagt Demarez zich af bij Sporza."Achterin is Engels weg, ondanks veel blessureleed en een al lang woekerend verlangen om te vertrekken, in potentie nog altijd een topverdediger. Denswil wilde weg maar moet nu toch blijven. Op de vraag of Club Brugge zich versterkt heeft, moet het antwoord op dit moment luiden: het lijkt er niet echt op."