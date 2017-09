Butelle bedankte voor aanbieding uit 1B

© www.voetbalbelgie.be - DC

Ludovic Butelle belandde bij Club Brugge op een zijspoor. Op de Belgische Transfer Deadline Day kon de 34-jarige Fransman een contract tekenen bij Lierse.



De Pallieters zagen Mike Vanhamel naar KV Oostende vertrekken en klopten bij Ludovic Butelle en Club Brugge aan.



"Er waren gesprekken met Ludovic Butelle, maar die had geen zin in een avontuur in 1B", stelt manager Roel Rymen in Gazet van Antwerpen.



"We wilden ook niet overhaast te werk gaan om dan de verkeerde beslissing te nemen. Maar er komt zeker nog een doelman bij en dat is het grootste bewijs dat het ons niet om de extra inkomsten te doen was."