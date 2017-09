Ryan Donk in januari naar Belgische topclub?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Volgens een aantal Turkse media hoopt Galatasaray Ryan Donk nog van de hand te kunnen doen. Er zijn nog enkele landen waar de transfermarkt nog niet afgesloten is. Raakt Donk niet weg dan is een Belgische optie in de wintermercato mogelijk.



De 31-jarige Nederlander zou nu 300.000 à 400.000 euro kosten. Ryan Donk gaf recent in interviews aan dat hij graag in België voetbalde. Hij speelde bij Club Brugge en Anderlecht toonde al een keer belangstelling.



Donk speelde bij RKC Waalwijk, AZ, West Bromwich Albion, Club Brugge (2009-2013), Kasimpasa en Galatasaray. Vorig seizoen trok hij op huurbasis naar Real Betis. Zijn contract bij Galatasaray loopt tot 30 juni 2018. Zijn transferprijs zou in januari dus nog kunnen zakken.