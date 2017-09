De Rode Duivels versloegen Gibraltar met 9-0 en hebben nog n punt in drie interlands nodig om zeker te zijn van deelname aan het WK 2018 in Rusland. Zondag kunnen ze de klus al klaren, op bezoek in Griekenland.

"Nainggolan is dat stukje anarchie dat je sms nodig hebt. Het is me allemaal wat t net, deze ploeg. Er mag iets rauws bij", schrijft hij in HLN.

Ninja is de aanjager van de ploeg die grinta moet overzetten op zijn ploeggenoten. "Als Hazard en De Bruyne plots weer het kopje moedeloos laten hangen, heb je iemand nodig om hen wakker te schudden."