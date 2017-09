Zaakwaarnemer Lior Refaelov over transfer

Volgens een aantal Israëlische media zou Maccabi Tel Aviv Lior Refaelov nog willen aantrekken. De transfermarkt in zijn moederland is nog niet afgesloten.

De 31-jarige aanvallende middenvelder is bezig aan zijn zevende seizoen bij Club Brugge. Zijn contract loopt nog door tot midden 2019. Maar Refaelov kan niet altijd op een basisplaats rekenen."Ik denk dat de band met België privé te groot is voor Rafa om nu plots Club te verlaten", stelt zijn manager Dudu Dahan in Het Laatste Nieuws."Maccabi dringt aan, maar ik zie het op dit moment niet meteen gebeuren, al weet je nooit wat er in de volgende dagen nog beweegt."