Geen Play-off 1 voor STVV

STVV is prima aan het seizoen begonnen, met een 12 op 15 tegen AA Gent, Zulte Waregem, Anderlecht, Standard en Waasland-Beveren. Er vertrokken geen spelers mee op het einde van de zomermercato. Met Elton Alcolatse kwam er nog een aanvaller bij.

De eerste transferperiode van het seizoen 2017/2018 ligt achter de rug. Na de interlandbreak volgen voor STVV duels tegen Antwerp en Racing Genk."Ze hebben geen punt gestolen. Er hoorde wel eens een gelukje bij bepaalde fases, maar je kan niet zeggen dat die 12 op 15 er is op basis van geluk. De as staat sterk. De spelers zijn compatibel en ze lopen niet naast hun schoenen", stelt Stef Wijnants bij TVL Sport.Roland Duchâtelet hoopt dat STVV voor de tweede keer aan Play-off 1 kan deelnemen. STVV staat nu in die top zes. Maar er staan nog 25 speeldagen op de agenda."Ik geloof niet in Play-off 1 voor STVV. Ze gaan niet tot speeldag 30 meegaan, daarvoor is de kern niet ruim genoeg", voorspelt Stef Wijnants."De wintermaanden komen eraan, met een aantal donkere spelers. STVV zal uit ook beter moeten doen. De uitzege tegen Anderlecht betekent niet dat dit probleem weg is.""Als ze nog twaalf punten halen voor de winterstop zijn ze gered. Daar moeten ze zich in eerste instantie op focussen."STVV eindigde vorig seizoen op de twaalfde stek en was finalist in Play-off 2.