"Het komt goed met Racing Genk"

Anderlecht, AA Gent, Club Brugge, Racing Genk, zo luidde de voorspelling van meerdere analisten voor de start van het seizoen. Terug Play-off 1 en liefst nog wat meer. Voorzitter Peter Croonen rekent op een plaats in de top drie. Maar de Genkies tellen zeven op vijftien.

Racing Genk startte met een gelijkspel tegen Waasland-Beveren. Na een nederlaag bij Standard gingen ze winnen bij Antwerp. De thuisnederlaag tegen Charleroi kwam echter hard aan. Daarna volgde een krappe 1-0 zege tegen KV Mechelen.Goed voor 7 op 15 en de zevende plaats. Club Brugge en Charleroi tellen acht punten meer, STVV vijf."We hebben een ploeg die echt goed kan voetballen, maar nu moeten we bewijzen dat we dat negentig minuten vol kunnen houden", stelt Peter Croonen bij TVL Sport. "We moeten onze wil kunnen opdringen op de momenten dat het wat moeilijker wordt.""Racing Genk heeft een talentvolle ploeg. We hebben een goede mercato achter de rug, waarin we gedaan hebben wat we beloofden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.""De punten die je nu verliest zijn duur bij de eindafrekening. We hebben meer punten verloren dan verwacht. De druk zit er dus op. Maar dat hoort bij een topclub. We moeten nu bewijzen dat we mee kunnen."Zondag komt KRC Genk in actie in de Gentse Ghelamco Arena. Daarna volgt een trip naar rivaal STVV en een thuismatch tegen KV Oostende.