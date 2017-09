Het einde voor John Bico?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Slecht nieuws voor de fans van White Star Brussel. De KBVB heeft de club geschorst van alle sportactiviteiten. De club waar John Bico de plak zwaait, moest voor maandagmiddag de achterstallige lonen van Leandro Bailly en Jordi Belin betalen. Dat gebeurde niet.



Bailly en Belin stapten naar de Arbeidsrechtbank, omdat de betaling van hun loon uitbleef. Op 20 april veroordeelde de rechtbank White Star Brussel. Daar hoorde een deadline bij, waar dus een loopje mee is genomen.



White Star gaf forfait voor de eerste twee competitiewedstrijden, omdat de club te weinig spelers telde. De volgende partij tegen Stade Waremmien eindigt dus ook op een forfaitnederlaag.



Als de volgende twee wedstrijden ook op 0-5 eindigen, gaat de KBVB over tot een schrapping van de club.



Een snelle betaling van de schulden dringt zich dus op. Dat is echter niet het enige probleem. Vanwege het niet nakomen van financiële verplichtingen en bepaalde afspraken zegde de gemeente Molenbeek het contract op. White Star zit dit seizoen zonder stadion.