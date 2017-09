Standard-speler in het ziekenhuis opgenomen

De Braziliaan Junior Edmilson is in het ziekenhuis opgenomen. Standard maakte het nieuws zelf bekend.



"Onze Braziliaanse vleugelspeler werd dinsdag opgenomen in het ziekenhuis met maagproblemen. Een medische behandeling is momenteel aan de gang. Standard de Liège wenst Junior een spoedig herstel", aldus Standard via het officiële clubkanaal.



Naar alle waarschijnlijkheid kan Sa Pinto dus niet op de Braziliaan rekenen voor de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi van zondag.











MK