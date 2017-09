"Hebben transfers AA Gent veel geholpen?"

AA Gent trok twaalf nieuwkomers aan. Analist Marc Degryse vindt dat die nog maar weinig hebben gebracht.



"Hebben de transfers van de zomer daar veel geholpen? We hebben het gezien in Europa... De spelersgroep was niet klaar voor de start van het seizoen en dat heeft al grote gevolgen gehad", aldus Degryse in Sport/Footmagazine.



AA Gent staat na vijf speeldagen voorlaatste in het klassement met twee op vijftien.







