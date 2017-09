"Bij Standard moeten ze opnieuw beginnen"

Met vier op vijftien is Standard matig aan het nieuwe seizoen begonnen. Bovendien zagen de Rouches met Benito Raman, Ishak Belfodil en Mathieu Dossevi drie spelers op de valreep vertrekken. Analist Marc Degryse ziet het somber in voor de Luikenaren.



"Daar moeten ze weer helemaal opnieuw beginnen... Sa Pinto moet spelers invoegen die de Belgische competitie niet kennen en zag met Dossevi en Belfodil toch bepalende spelers vertrekken. De competitie is bezig en eigenlijk moet hij een nieuwe voorbereiding starten", aldus Degryse tegenover Sport/Footmagazine.



Standard ontvangt zondag Sporting Charleroi.







MK