Analist vol lof over sterkhouder Beerschot Wilrijk

KFCO Beerschot Wilrijk is na vier speeldagen de fiere leider in 1B met tien op twaalf. De 35-jarige Argentijnse middenvelder Hernan Losada vond al vijf keer de weg naar doel voor de Mannekes en is topschutter in 1B. Analist Eric Van Meir is onder de indruk van Losada.



"Ik ken hem nog van bij Lierse en vond het heel jammer dat hij daar moest vertrekken. Een slimme speler die weet wat hij moet doen op welk moment. Blijkbaar is het huwelijk met Beerschot voor hem ook interessanter dan met andere clubs", zegt Van Meir in Gazet van Antwerpen.



"Een verklaring? Het is een kwestie van je thuis voelen. Op het Kiel schat iedereen hem naar waarde. In dat klimaat voelt hij zich honderd procent op zijn gemak. In voetbal blijft dat een van de belangrijkste voorwaarden om te presteren."







MK